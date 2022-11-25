اليونان تحتجز مصريين.. وهذا ما كشفه التحقيق الأولي

أعلنت السلطات اليونانية اليوم، القبض على 7 مصريين للاشتباه في قيامهم بتهريب نحو 500 مهاجر.

وأفادت قوات خفر السواحل باحتجاز السبعة للاشتباه في تورطهم في تهريب المهاجرين، بعد تحقيق أولي حددهم كطاقم القارب.

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وكان القارب المتهالك متجهاً من ليبيا إلى إيطاليا وعلى متنه 483 شخصاً عندما فقد التوجيه جنوب كريت صباح الثلاثاء الماضي، حيث قام من كانوا على متنه بطلب استغاثة من السلطات التي دشنت عملية إنقاذ وقطر الزورق إلى كريت.



وبحسب التحقيق الأولي، الذي شاركت فيه الشرطة الأوروبية أيضاً، سدّد الركاب لخلية تهريب ما بين ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف دولار لكل منهم لنقلهم إلى إيطاليا، وكان هناك على متن القارب 336 رجلا و10 نساء و128 صبيا و9 فتيات من سوريا ومصر وباكستان والسودان والأراضي الفلسطينية.



وفي هذا الصدد، أرسل وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكي رسالة إلى المفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء الماضي، طلب فيها إعادة توطين الركاب الوافدين في دول أوروبية أخرى.



وقال الوزير إن اليونان ودولا أخرى من دول حدود الاتحاد الأوروبي: "لا يمكن أن يتوقع منها تحمل العبء المتزايد الخارج عن قدراتها المحدودة المعنية".