Advertisement

عربي-دولي

اليونان تحتجز مصريين.. وهذا ما كشفه التحقيق الأولي

Lebanon 24
25-11-2022 | 16:13
A-
A+
Doc-P-1014321-638050152283353284.jpg
Doc-P-1014321-638050152283353284.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت السلطات اليونانية اليوم، القبض على 7 مصريين للاشتباه في قيامهم بتهريب نحو 500 مهاجر.
 
وأفادت قوات خفر السواحل باحتجاز السبعة للاشتباه في تورطهم في تهريب المهاجرين، بعد تحقيق أولي حددهم كطاقم القارب.
Advertisement

وكان القارب المتهالك متجهاً من ليبيا إلى إيطاليا وعلى متنه 483 شخصاً عندما فقد التوجيه جنوب كريت صباح الثلاثاء الماضي، حيث قام من كانوا على متنه بطلب استغاثة من السلطات التي دشنت عملية إنقاذ وقطر الزورق إلى كريت.

وبحسب التحقيق الأولي، الذي شاركت فيه الشرطة الأوروبية أيضاً، سدّد الركاب لخلية تهريب ما بين ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف دولار لكل منهم لنقلهم إلى إيطاليا، وكان هناك على متن القارب 336 رجلا و10 نساء و128 صبيا و9 فتيات من سوريا ومصر وباكستان والسودان والأراضي الفلسطينية.

وفي هذا الصدد، أرسل وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكي رسالة إلى المفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء الماضي، طلب فيها إعادة توطين الركاب الوافدين في دول أوروبية أخرى.

وقال الوزير إن اليونان ودولا أخرى من دول حدود الاتحاد الأوروبي: "لا يمكن أن يتوقع منها تحمل العبء المتزايد الخارج عن قدراتها المحدودة المعنية".

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2022-11-25
16:30 | 2022-11-25
16:06 | 2022-11-25
16:00 | 2022-11-25
15:30 | 2022-11-25
15:15 | 2022-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website