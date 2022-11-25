إشكالية الحكومات المحلية في العراق تعود إلى الواجهة

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لم يعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عزمه تغيير المحافظين في العراق الذين يعدّون الركيزة الأساسية للحكم المحلي في البلاد، لكن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أعلن في حوار متلفز وجود نية لدى رئيس الحكومة بذلك. وفي حين لم يعلق لا السوداني ولا مكتبه على تصريحات المالكي الذي يعد أحد أبرز قيادات قوى الإطار التنسيقي، فإن المالكي سعى إلى استرضاء عدد من المحافظين، حيث التقى بهم في مكتبه مما بدا في نظر المراقبين السياسيين تراجعاً بشأن إمكانية تغيير كل المحافظين في البلاد وعددهم 15 محافظة من بين 18 محافظة، 3 منها تابعة إلى إقليم كردستان.وكان السوداني أعلن أنه بصدد إجراء تقييم لكبار المسؤولين بدءاً من أصحاب الدرجات الخاصة وصولاً إلى الوزراء، ومن ضمنهم المحافظون الذين هم من أصحاب الدرجات الخاصة، يمتد بين شهرين إلى ستة أشهر يجري بعضها سلسلة التغييرات المطلوبة من أجل الإسراع في تنفيذ برنامجه الحكومي. والبرنامج الحكومي للسوداني يمتد من سنة، في حال تم الاتفاق على إجراء انتخابات مبكرة جديدة يسبقها تعديل القانون، إلى أربع سنوات وهو عمر الحكومة من حيث مدة الدورة الانتخابية في حال حققت الحكومة إنجازات ترضي الشارع أو في حال عجزت القوى السياسية، وهذا هو الاحتمال الأكثر ترجيحاً، بشأن تعديل القانون.لكن ما صدر على لسان المالكي بشأن عزم السوداني تغيير كل المحافظين بقدر ما خلق إرباكاً بشأن تدخل قوى الإطار في مهام رئيس الحكومة، فإنه أعاد إلى الواجهة إشكالية العلاقة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية التي منحها الدستور صلاحيات واسعة. لكنه في ظل أجواء الانتفاضة الجماهيرية التي انطلقت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2019 التي دفعت مئات القتلى وعشرات آلاف الجرحى، كان من بين القرارات التي اتخذها البرلمان العراقي آنذاك الذي وقع تحت تأثير وضغط تلك الاحتجاجات، إلغاء مجالس المحافظات بوصفها حلقة زائدة. وفي حين أطلق هذا القرار يد المحافظين في شؤون محافظاتهم من دون رقابة من قبل المجالس المحلية، فإن أعضاء تلك المجالس لجأوا إلى المحكمة الاتحادية العليا التي حكمت ببطلان قرار البرلمان.