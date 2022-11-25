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عربي-دولي

طباخ بوتين يُفجر مفاجأة.. هذا ما كشفه عن جنرال أميركي سابق في المارينز

Lebanon 24
25-11-2022 | 23:30
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كشف رئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين أمس الجمعة أن جنرالا سابقا في مشاة البحرية الأميركية يعمل لحساب المجموعة.

 

وردا على طلب من صحيفة "هلسنغين سانومات" الفنلندية للتعليق، قال بريغوجين "ليس هناك عدد كبير من المواطنين الفنلنديين في مجموعة فاغنر، 20 شخصا تقريبا. لكن لأسباب واضحة، لا يمكنني تقديم معلومات دقيقة عنهم".

 

جنرال سابق في المارينز

كما نقل المكتب الإعلامي لشركته "كونكورد" عنه قوله "لدي رأي جيد جدا حول الفنلنديين في ميدان المعارك. هم يقاتلون ضمن كتيبة بريطانية (في إطار مجموعة فاغنر) بقيادة مواطن أميركي، جنرال سابق في سلاح المارينز".

 

ويخضع بريغوجين، المعروف بلقب "طباخ بوتين" على خلفية عقوده مع الكرملين في مجال الضيافة، لعقوبات أوروبية وأميركية.

 
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مراكز لفاغنر

وفي أيلول الماضي كشف للمرة الأولى أنه أسس مجموعة فاغنر في 2014 للقتال في أوكرانيا، وأقر بتواجد لها في إفريقيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية.

 

ومنذ سنوات تُتهم مجموعة فاغنر بالإسهام في تحقيق طموحات الكرملين الخارجية، ومنها في أوكرانيا حيث يقاتل عناصر منها في الخطوط الأمامية في الحرب التي تشنها موسكو منذ شباط.

 

والشهر الماضي افتتحت المجموعة مقرا لها في مدينة سان بطرسبرغ ثاني أكبر المدن الروسية.

(العربية)

المصدر: العربية
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