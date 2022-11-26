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عربي-دولي

إيران ترسل قوات خاصة إلى حدود العراق.. لهذا السبب

Lebanon 24
26-11-2022 | 00:00
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لفت قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد باكبور، أمس الجمعة، إلى إرسال وحدات مدرّعة وقوات خاصة إلى مناطق كردية بهدف "منع تسلّل إرهابيين" من العراق المجاور.

 

وقال الجنرال محمد باكبور إن "بعض الوحدات المدرعة والقوات الخاصة التابعة للقوات البرية تتجه حاليا إلى المحافظات الحدودية في غرب وشمال غرب البلاد"، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء "تسنيم".

 

وأضاف أن "الإجراء الذي تقوم به القوة البرية للحرس الثوري يقوم على تعزيز الوحدات المتمركزة على الحدود ومنع تسلل الجماعات الإرهابية التابعة للجماعات الانفصالية المتمركزة في إقليم شمال العراق".

 

وكان باكبور "نصح"، الثلاثاء الماضي ، سكان المناطق الواقعة على مقربة من "المناطق المتاخمة لقواعد المجموعات الإرهابية بإخلائها حتى لا يصابوا خلال عمليات الحرس" الثوري.

 

واستهدف الحرس الثوري مرتين منذ، الأحد، بالصواريخ والمسيّرات المفخخة قواعد تابعة للمعارضة الإيرانية الكردية في كردستان العراق.

 

وتتواجد مجموعات كردية إيرانية تتهمها طهران بشن هجمات على أرضيها، في العراق منذ الثمانينات.

 

ويقول خبراء إن هذه المجموعات أوقفت تقريباً كل أنشطتها العسكريّة، لكن السلطات الإيرانية تتهمها بإثارة الاضطرابات التي تشهدها إيران منذ 16 أيلول إثر وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة.

 

وبرّرت طهران، الخميس، قصفها لمواقع تابعة للمجموعات الكردية في كردستان العراق مؤكدة في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أن لا "خيار آخر" لديها لحماية نفسها من "جماعات إرهابية".

(سكاي نيوز)

 

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المصدر: سكاي نيوز
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