من هن أمهات الجنود اللواتي التقاهن بوتين؟

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، بأمهات 17 جنديا روسيا من المشاركين في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، واللواتي جئن من مناطق مختلفة من ربوع روسيا.

وكان من بين الحضور ربة المنزل جارادات أغويفا، مواليد 1959، من الشيشان، ولديها في منطقة العملية الخاصة بأوكرانيا ولدان هما إسماعيل أغويف، قائد كتيبة "أحمد" الغربية، ورستم أغويف، رئيس دائرة منطقة كورتشالوي للشؤون الداخلية.

ومن بين الحضور أيضا مفتشة الضرائب، عالية سوخوفسكايا، مواليد 1969، من منطقة ريازان، التي قتل ابنها الوحيد، سيميون، في 4 آذار الماضي في المعارك بمنطقة بوتشا، تاركا وراءه زوجة وابنة. وقد حصل على وسام الشجاعة بعد وفاته.

وحضرت اللقاء ربة المنزل يلينا أليكسييفا من مدينة ستاري أوسكول، وهي أم لولدين، تم استدعاء الأصغر، يفغيني، إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة، وأصيب بجروح خطيرة، وهو الآن في مستشفى مدينة روستوف على نهر الدون.

وعلى قائمة الضيوف أيضا المتقاعدة من مدينة كاسبيسك، وقد أصيب نجلها، إنفر نابيف، بجروح مرتين، عاد بعدها إلى الخدمة، وحصل على لقب "بطل روسيا".

كذلك حضرت اللقاء الطاهية والمرشدة في مركز بيريغينيا للدعم الشامل للأيتام، من مدينة ماغان في ياقوتيا، ويشارك اثنان من أبنائها الثلاثة في العملية العسكرية الخاصة، أحدهم سيرغي الذي يعمل كمدرب في اللواء رقم 83 المحمول جوا في إقليم بريمورسكي بعد إصابته بجروح خطيرة، بينما يخدم الابن الأكبر أليكسي في طاقم اللواء الحادي عشر المحمول جوا في بورياتيا.

وحضرت أيضا رئيسة اللجنة التنفيذية الإقليمية لمنطقة موسكو، عضو مجلس حقوق الإنسان التابعة للرئاسة، وهي أم لأربعة أولاد، أحدهم خضع للتدريب في منطقة نيجني غورود ببيلاروس ويخضع الآن للفحص في مستشفى نارو-فومينسك، وكذلك حضرت النائبة أولغا بيلتسيفا، التي يخدم ابنها بموجب عقد في القوات الخاصة للحرس رقم 45 التابع للقوات المحمولة جوا، وحصل على وسام الشجاعة، ويخضع الآن للعلاج بعد إصابته.

(روسيا اليوم)