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زاخاروفا بتصريح ناري: لم يتبق من أوروبا سوى المرجع الجغرافي للقارة

Lebanon 24
26-11-2022 | 03:00
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انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الاقتراح المقدم من أوروبا إلى صربيا للانضمام إلى العقوبات ضد روسيا والاعتراف باستقلال كوسوفو.

 

ووصفت زاخاروفا الاقتراح بأنه "أمر سخيف"، مشيرة الى أنه لم يتبق سوى المرجع الجغرافي للقارة من أوروبا.

 

وكتبت على حسابها في "تيليغرام": "هذا مضحك حقا. ماذا تبقى من أوروبا في الاتحاد الأوروبي؟ فقط المرجع الجغرافي للقارة.. يتم الآن الحفاظ على أوروبا كحضارة في روسيا".

 

وأضافت، لقد تم تدمير التقاليد الأوروبية في الاتحاد الأوروبي، المسلمات القديمة للقانون، لقد تم تحريف القيم المسيحية والمثل العليا للإنسانية.

(روسيا اليوم)

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المصدر: روسيا اليوم
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