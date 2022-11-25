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عربي-دولي
زيلينسكي: تأثّر 6 ملايين منزل بانقطاع الكهرباء بعد الضربات الروسية
Lebanon 24
25-11-2022
|
20:00
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "أكثر من 6 ملايين منزل في أوكرانيا تأثرت بانقطاع التيار الكهربائي الجمعة، بعد يومين من الضربات الروسية الكثيفة".
وأضاف في خطابه اليومي: "انقطاع التيار الكهربائي الليلة مستمر في معظم المناطق وفي كييف.. أكثر من ستة ملايين أسرة في المجموع".
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