تركيا: السويد وفنلندا حقّقتا تقدّماً نحو الانضمام إلى "الناتو"

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أعلنت تركيا أنّ السويد وفنلندا أحرزتا تقدّماً نحو انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وفقاً لبيان مشترك بعد اجتماعٍ في ستوكهولم.ورحّبت الدول الثلاث في بيان بتكثيف التعاون.. وبالتقدّم الذي أحرزته فنلندا والسويد في إطار احترام المذكّرة الموقّعة على هامش قمة مدريد في حزيران.وقال المسؤول السويدي في المفاوضات أوسكار ستينستروم، بعد الاجتماع الذي أعلن عنه الرئيس رجب طيب أردوغان في بداية الشهر، إنّ «السويد احترمت إلى حدّ كبير المذكّرة الثلاثية وتحرز تقدماً نحو الانضمام الى الناتو".