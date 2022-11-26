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في خلاف علني نادر.. زيلينسكي ينتقد رئيس بلدية كييف وهذا ما قاله عنه

Lebanon 24
26-11-2022 | 04:00
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في خلاف علني نادر بين زعماء أوكرانيا، انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، رئيس بلدية كييف بسبب ما وصفه بسوء أدائه في إنشاء ملاجئ طارئة لمساعدة من يفتقرون للكهرباء والتدفئة بعد الهجمات الروسية.

 

وفي أعقاب الهجمات الصاروخية الروسية ضد شبكة الكهرباء، أنشأت أوكرانيا آلاف المراكز التي يمكن للناس الحصول فيها على تدفئة ومياه ووصلات الإنترنت والهواتف المحمولة.

 

وأشار زيلينسكي، في كلمة خلال المساء، إلى أن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو ومسؤوليه لم يفعلوا ما يكفي للمساعدة، وفقا لرويترز.

 

وقال "للأسف، لم يكن أداء السلطات المحلية جيدا في جميع المدن. وهناك الكثير من الشكاوى في كييف بشكل خاص.. وبعبارة ألطف، هناك حاجة إلى مزيد من العمل".

 

 

 

 وأضاف زيلينسكي "برجاء الاهتمام، فالناس في كييف يحتاجون لمزيد من الدعم.. الكثير منهم بلا كهرباء لعشرين بل لثلاثين ساعة. نتوقع قيام مكتب رئيس البلدية بعمل متقن".

 

وهذه التصريحات غير معتادة نظرا لسعي زيلينسكي إلى ترسيخ صورة الوحدة الوطنية خلال الحرب وعادة ما يغدق الثناء على المسؤولين.

 

وتم انتخاب كليتشكو، الملاكم المحترف السابق البالغ من العمر 51 عاما، رئيسا لبلدية كييف في عام 2014.

 

ولم يكن هناك رد فعل فوري من مكتبه.

(سكاي نيوز)

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المصدر: سكاي نيوز
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