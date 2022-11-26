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قتلى وجرحى بهجوم بطائرة مسيرة على محافظة الضالع اليمنية

Lebanon 24
26-11-2022 | 05:00
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أعلنت وزارة الداخلية اليمنية مقتل جندي وإصابة 3 آخرين، في قصف شنه الحوثيون، أمس الجمعة بطائرة مسيرة في محافظة الضالع جنوبي البلاد.

 

وأفادت الداخلية اليمنية في بيان، بأن "جنديا في القوات المشتركة قتل إثر هجوم بطيران مسير لمليشيات الحوثي الإرهابية استهدف موقع الجُبّ العسكري بمحافظة الضالع".

 

وأضافت أن "الاعتداء تسبب في إصابة 3 جنود آخرين بإصابات متفرقة"، موضحة أن حالاتهم الصحية "متوسطة"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

 

 ومساء الأربعاء، أعلن محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين من قوات الجيش في هجوم بطائرة مسيرة شنته جماعة الحوثي على "اللواء 23"، التابع لقوات المنطقة العسكرية الأولى في منطقة العلم على بعد 130 كيلومترا من مديرية العبر الصحراوية بمحافظة حضرموت.

(سكاي نيوز)

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المصدر: سكاي نيوز
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