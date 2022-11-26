الكرملين يتخوف من خطر "التنويم المغناطيسي" على حراسه.. مذكرة سرية تكشف

كتبت "الحرة":

يتخوف الكرملين من إمكانية أن يسيطر "أعداء يتمتعون بقدرات التنويم المغناطيسي" على حراسه في حالة حدوث اضطرابات محددة.

وأظهرت مذكرة سرية مسربة، صادرة عن وكالة المخابرات الروسية، ونشرها موقع "إنسايدر"، أمس الجمعة، أن "جهاز الأمن في الكرملين يشعر بالقلق من أنه في حالة حدوث انقلاب أو صراع عسكري متصاعد، يمكن أن يتعرض عملاؤه للخطر من خلال التنويم المغناطيسي أو أساليب نفسية أخرى".

ويقول الموقع إن "المذكرة السرية تشمل مجموعة من الإجراءات الخاصة لخدمة الحماية الفيدرالية، وهي الوكالة التي تدير الأمن لكبار مسؤولي الكرملين، بما في ذلك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين".

وتم تقسيم هذه الإجراءات إلى 4 أجزاء، تطبيق الأحكام العرفية (في حالة الحاجة)، وجلسات تدريب سياسي أسبوعية، وحضور جماعي للكنيسة، وتحديد الضباط الذين يعانون من "نفسية غير مستقرة".

ويشير "إنسايدر" إلى أن المذكرة "تشمل خطة لتعزيز المرونة العقلية للضباط، وتحدد كيف يمكن للأعداء (...) استخدام أساليب سرية لإضعاف الاستقرار النفسي للأفراد، وجعلهم غير مستعدين للمقاومة".

وتُناقش المذكرة بعض التهديدات الشائعة عالميا، مثل تأثير وسائل الإعلام والحركات الاجتماعية والمنظمات الدينية والوكلاء في المنظمات غير الحكومية، حسبما أفاد إنسايدر.

وتحذر المذكرة أيضا من "فيروسات الكمبيوتر النفسية" (computer psycho-viruses) التي يمكن أن تصيب المستخدم، وتناقش ما يتعلق بـ"أجهزة نفسية" (psycho-generators)، وهي أسطورة من الحقبة السوفيتية تصف الأجهزة التي يمكنها قراءة العقول من بعيد، وفقا لإنسايدر.

ولم يتمكن Insider من التحقق بشكل مستقل من صحة هذه الادعاءات، ولم تستجب الخدمة الصحفية للحكومة الروسية وخدمة الحماية الفيدرالية لطلبات Insider للتعليق.

(الحرة)