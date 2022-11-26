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العراق.. العثور على جثتي الطفلين المفقودين جراء السيول في كركوك

Lebanon 24
26-11-2022 | 06:00
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عُثر على جثتي الطفلين اللذين فقدا جراء السيول التي اجتاحت منزلهم في قرية حسار الكبرى في كركوك بالعراق.

وكانت الأسرة تعمل في حراسة حوض للأسماك، وفقد لهما طفلان بسبب الفيضان.وتحدث مراسل رووداو مع شهود عيان من موقع الحادث وأكدوا أانهم أنقذوا عدة أشخاص إلا أن اثنين من الأطفال فقدا نتيجة السيول.
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وعثرت فرق الدفاع المدني والصحة والشرطة على جثتي الطفلين المفقودين.

وقال نائب قائد الشرطة كركوك لشبكة رووداو الإعلامية: إن "حادث الفيضان الذي حدث اليوم تبين خلاله فقدان طفلين اثنين أعمارهما سنة ونصف السنة، وآخر شهر".

وذكر مدير الدفاع المدني إنه "نتيجة الأمطار وتواجد منزل العائلة في منطقة منخفضة، اجتاحت السيول تلك المنطقة، مضيفا أن "بقية العائلة تم إانقاذهم وهم 12 شخصا ويتواجدون الآن في مكان آمن".

وضربت موجة أمطار غزيرة صباح اليوم مناطق متفرقة من مدن ومحافظات إقليم كردستان، ومن المتوقع استمرارها حتى يوم الأحد المقبل وطلب من الأهالي أن يكونوا حذرين حفاظا على أرواحهم.
المصدر: روسيا اليوم
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