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لافروف: الشعب الأوكراني يستحق العيش بسلام

Lebanon 24
26-11-2022 | 07:30
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صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن الشعب الأوكراني يستحق العيش بسلام ووئام جنبا إلى جنب مع إخوانه السلافيين الآخرين.

وأضاف لافروف عبر فيلم وثائقي نشرته قناة "روسيا 24"، أنه "يجب تحرير الشعب الأوكراني من حكامه النازيين الجدد، فهو يستحق العيش بسلام، وأن تربطه علاقات حسن الجوار والصداقة والازدهار بجانب إخوانه السلافيين".
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ووفقا للافروف، فإن التغييرات التي هوت بأوكرانيا إلى ما هي عليه الآن من تمجيد للنازية، وجعلها فكرا ونهجا عقائديا يتمثل في سياسة الدولة، جاءت نتيجة تأثير القوى الخارجية.

ومنذ بداية العملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أكد الرئيس فلاديمير بوتين أنها تهدف لحماية المستضعفين الذين اضطهدهم نظام كييف مدة 8 سنوات بسبب أعراقهم الروسية.
المصدر: روسيا اليوم
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