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عربي-دولي

فضيحة.. قاضية ظهرت شبه عارية أثناء جلسة استماع (صور)

Lebanon 24
26-11-2022 | 11:00
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قررت السلطات القضائية في كولومبيا تعليق عمل قاضية بعدما ظهرت أثناء جلسة استماع عبر تقنية الفيديو (Zoom) بملابسها الداخلية وهي تدخن سيجارة.

ووقعت هذه الحادثة خلال جلسة استماع بشأن قضية محاولة تفجير مركبة عسكرية، وبعد نحو ساعة من بدء الجلسة.
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وبحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور" تبلغ القاضية 34 عاما، وقد قامت عن طريق الخطأ بتشغيل كاميرا الويب وظهرت أمام زملائها والمشتبه به، وهي مستلقية على أريكة بملابسها الداخلية.
 
تجدر الإشارة إلى أن هذه القاضية تسببت في وقت سابق في فضيحة عندما تسربت صورها العارية إلى الإنترنت.

وقال قرار اللجان التأديبية، إن "مثل هذا الوضع لا يتماشى مع الرعاية والاحترام والحذر الذي يجب على القاضي أن يلتزم به".
المصدر: روسيا اليوم

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