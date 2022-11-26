في دولة معروفة.. عراة ينتشرون على الشاطئ والسبب غير متوقع!

وقف حوالي 2500 متطوع عراة في ضوء الصباح الباكر على شاطئ بوندي في مدينة سيدني الأسترالية، للمشاركة في عمل فني مصمم لزيادة الوعي بسرطان الجلد.



ومجموعة الصور التي التقطت لهم هي أحدث مشروع للمصور الأمريكي سبنسر تونيك، وتهدف إلى تشجيع الأستراليين على إجراء فحوصات منتظمة للجلد.

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ويشتهر تونيك بتنظيم صور جماعية للعراة في بعض المواقع الأكثر شهرة في العالم، وفق ما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC".

وكانت التشريعات الأسترالية قد عُدلت للسماح بالعري العام على الشواطئ، ويقول الصندوق العالمي لأبحاث السرطان إن أستراليا هي أكثر دول العالم تضرراً من سرطان الجلد.



وبدءا من الساعة 3:30 بالتوقيت المحلي، اجتمع المتطوعون على الشاطئ للمشاركة في العمل الفني التركيبي، الذي تم بالتعاون مع الجمعية الخيرية Skin Check Champions خلال أسبوع التوعية بسرطان الجلد.



وقال الفنان الشهير تونيك في تصريحات نقلتها "رويترز": "لدينا فرصة لرفع مستوى الوعي بشأن فحوصات الجلد، ويشرفني أن آتي إلى هنا وأقوم بعمل فني والاحتفال بالجسد والتوعية بالوقاية".

بدوره، قال بروس فيشر (77 عاما) الذي شارك في الحدث لوكالة "فرانس برس": "لقد أمضيت نصف عمري في الشمس، وكان لدي ورمان خبيثان من سرطان الجلد تم اقتلاعهما من ظهري".



"اعتقد أن هذا سبب جيد، وأحب خلع ملابسي على شاطئ بوندي"



