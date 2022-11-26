خامنئي: الغرب يسعى لإسقاط النظام الإيراني ولن ينجح أبدا

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أكد المرشد الإيراني علي خامنئي أن دول الغرب تسعى لإسقاط النظام الإيراني، إلا أنهم "لن ينجحوا في ذلك"، مشددا على ضرورة التصدي لمثيري الشغب وذلك في أعقاب الاحتجاجات الأخيرة في إيران.وقال خامنئي، في مناسبة "أسبوع التعبئة" (الباسيج): "الغرب يسعى لإسقاط النظام الإيراني، ولن يتمكن من ذلك أبدا، وهو قال إنه يريد إسقاط 6 بلدان قبل الوصول إلى إيران وإسقاطها".وأضاف أن لدى بلاده "الملايين من التعبويين المنظمين رسميا والملايين غير المنظمين رسمياً، وهم فاعلون في المجتمع"، مضيفاً أنّ التعبئة هي أحد "الإبداعات المباركة للإمام الخميني".ولفت المرشد الإيراني إلى أن "قوات التعبئة تؤكد أن الثورة الإسلامية متجددة وحية، لا سيما أمام الذين يظهرون عداءهم للثورة".وأضاف: "أفراد قوات التعبئة الشعبية استشهدوا وضحوا بأنفسهم لإنقاذ الشعب الإيراني من المخربين ومثيري الشغب"، مؤكداً أنّ بلاده "سوف تتصدى لمثيري الشغب، لكن المواجهة الحقيقة هي مواجهة العدو الأساسي، أي الاستكبار العالمي".وخاطب قوات التعبئة، قائلا: "عليكم الحذر من تسلل العدو إلى صفوفكم"، مشيرا إلى أن "الشخص الفاسد قد يتنكر كتعبوي أو رجل دين".وفيما يخص الاتفاق النووي، قال المرشد الأعلى إن "العدو يريد اتفاقا نوويا يمنع بموجبه إيران من إنتاج أسلحة ومسيّرات تدافع بها عن نفسها".وأكد خامنئي أن مشكلة طهران مع واشنطن "لا يمكن حلها بالتفاوض"، لأن واشنطن "لا تقبل إلا بأخذ الامتياز تلو الآخر".