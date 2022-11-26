Advertisement

عربي-دولي

خامنئي: الغرب يسعى لإسقاط النظام الإيراني ولن ينجح أبدا

Lebanon 24
26-11-2022 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1014496-638050724020743960.jpg
Doc-P-1014496-638050724020743960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد المرشد الإيراني علي خامنئي أن دول الغرب تسعى لإسقاط النظام الإيراني، إلا أنهم "لن ينجحوا في ذلك"، مشددا على ضرورة التصدي لمثيري الشغب وذلك في أعقاب الاحتجاجات الأخيرة في إيران.

وقال خامنئي، في مناسبة "أسبوع التعبئة" (الباسيج): "الغرب يسعى لإسقاط النظام الإيراني، ولن يتمكن من ذلك أبدا، وهو قال إنه يريد إسقاط 6 بلدان قبل الوصول إلى إيران وإسقاطها".
Advertisement

وأضاف أن لدى بلاده "الملايين من التعبويين المنظمين رسميا والملايين غير المنظمين رسمياً، وهم فاعلون في المجتمع"، مضيفاً أنّ التعبئة هي أحد "الإبداعات المباركة للإمام الخميني".

ولفت المرشد الإيراني إلى أن "قوات التعبئة تؤكد أن الثورة الإسلامية متجددة وحية، لا سيما أمام الذين يظهرون عداءهم للثورة". 

وأضاف: "أفراد قوات التعبئة الشعبية استشهدوا وضحوا بأنفسهم لإنقاذ الشعب الإيراني من المخربين ومثيري الشغب"، مؤكداً أنّ بلاده "سوف تتصدى لمثيري الشغب، لكن المواجهة الحقيقة هي مواجهة العدو الأساسي، أي الاستكبار العالمي".

 وخاطب قوات التعبئة، قائلا: "عليكم الحذر من تسلل العدو إلى صفوفكم"، مشيرا إلى أن "الشخص الفاسد قد يتنكر كتعبوي أو رجل دين".

وفيما يخص الاتفاق النووي، قال المرشد الأعلى إن "العدو يريد اتفاقا نوويا يمنع بموجبه إيران من إنتاج أسلحة ومسيّرات تدافع بها عن نفسها".

وأكد خامنئي أن مشكلة طهران مع واشنطن "لا يمكن حلها بالتفاوض"، لأن واشنطن "لا تقبل إلا بأخذ الامتياز تلو الآخر".

المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:30 | 2022-11-26
12:30 | 2022-11-26
12:00 | 2022-11-26
12:00 | 2022-11-26
11:59 | 2022-11-26
11:32 | 2022-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website