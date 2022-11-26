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عربي-دولي

شي جين بينغ يعرض على كيم جونغ أون التعاون من أجل السلام في العالم

Lebanon 24
26-11-2022 | 11:30
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أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ عرض على زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في رسالة، التعاون من أجل "تسريع احلال السلام" في العالم.

وقال شي ردا على رسالة من كيم الذي هنأه على إعادة انتخابه على رأس الحزب الشيوعي الصيني والدولة في أكتوبر الماضي، إن "العالم والعصر والتاريخ يتغير بشكل غير مسبوق".
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وأضاف: "في مواجهة هذا الوضع الجديد، أنا مستعد للمساهمة معكم بشكل إيجابي... في تسريع إحلال السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة وبقية العالم.

وتأتي هذه الخطوة بينما بلغ التوتر ذروته في شبه الجزيرة الكورية بعد سلسلة قياسية من التجارب الصاروخية التي أجرتها بيونغ يانغ، بينما عززت سيئول وواشنطن وطوكيو التعاون العسكري بينها.

والصين هي أهم حليف وشريك تجاري لكوريا الشمالية التي تخضع لعقوبات صارمة من الأمم المتحدة بسبب برنامجيها النووي والصاروخي.
المصدر: روسيا اليوم
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