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عربي-دولي

أردوغان: مصممون على تأمين خط الحدود بشكل كامل

Lebanon 24
26-11-2022 | 09:01
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أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، "اننا مصممون على تأمين خط الحدود بشكل كامل وجعل كل شبر من بلدنا آمنا، وتركيا عازمة على إبقاء حدودها آمنة عبر عملياتها العسكرية".

وكان قد أعلن الرّئيس التّركي رجب طيب اردوغان، في أوّل تصريح له بعد تعليق روسيا العمل باتّفاق الحبوب، "أنّنا تمكنّا نسبيًّا من تقليل الأزمة الغذائيّة، من خلال تقديم 9,3 ملايين طنّ من القمح الأوكراني للعالم"، في إشارة إلى اتّفاقيّة إسطنبول للحبوب.
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ولفت، خلال النّسخة الثّامنة من "مؤتمر الطّب للعالم التّركي"، الّذي تنظّمه منظّمة الدّول التّركيّة في مدينة إسطنبول، إلى أنّ "بلاده ستواصل جهودها في خدمة الإنسانيّة، رغم تردّد روسيا"، وعزا تردّد الأخيرة في الالتزام باتفاق الحبوب، إلى "عدم توفير التّسهيلات التّجاريّة لها، على غرار التّسهيلات الممنوحة لأوكرانيا".
المصدر: العربية
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