وفاة وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي

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أفادت وكالة الأنباء البيلاروسية، اليوم السبت بوفاة وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي.وذكرت الوكالة نقلا عن السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية البيلاروسية أناتولي غلاز أن "وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي توفي فجأة".وشغل ماكي منصب وزير خارجية بيلاروسيا منذ عام 2012.