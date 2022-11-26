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رئيسة تايوان تستقيل من زعامة الحزب الحاكم بعد تكبده خسارة في الانتخابات المحلية

Lebanon 24
26-11-2022 | 10:15
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أعلنت رئيسة تايوان تساي إنغ-ون استقالتها من زعامة الحزب الحاكم بعد  تكبده خسارة في الانتخابات المحلية السبت.
 
 
وقالت تساي للصحافيين إن "نتائج الانتخابات لم تأت كما توقعنا. أتحمل كل المسؤولية واستقيل فورا من رئاسة حزب دي بي بي". وستبقى تساي رئيسة للجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي".
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المصدر: سكاي نيوز عربية
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