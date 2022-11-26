Advertisement

عربي-دولي

مقتل أكثر من 500 مهاجر أفريقي في اليمن منذ بدء الحرب

Lebanon 24
26-11-2022 | 11:32
A-
A+
Doc-P-1014543-638050851124294462.jpg
Doc-P-1014543-638050851124294462.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب موقع سكاي نيوز: قال تقرير أممي إن أكثر من 500 من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين، قتلوا في اليمن منذ اندلاع الحرب.

وقالت منظمة الهجرة الدولية، في تقرير حديث لها عن ضحايا الهجرة غير المشروعة منذ العام 2014، إن "أكثر من 50 ألف شخص حول العالم فقدوا حياتهم أثناء رحلات الهجرة منذ أن بدأ مشروع المهاجرين المفقودين في توثيق الوفيات عام 2014".
Advertisement

وذكرت المنظمة في تقريرها أن ما لا يقل عن 522 شخصا وصلوا من القرن الأفريقي لقوا حتفهم في اليمن، غالبيتهم بسبب العنف.

وفي آذار من العام الماضي قتل وأصيب المئات من المهاجرين الأفارقة في مجزرة حرق ارتكبتها جماعة الحوثي في أحد مراكز الاحتجاز بالعاصمة صنعاء.
وتجبر جماعة الحوثي الآلاف من المهاجرين الأفارقة على القتال في صفوفها مقابل المال، بالإضافة إلى وفاة العشرات غرقا في البحر في حوادث متكررة اثناء محاولتهم الانتقالي من الساحل الإفريقي إلى شواطئ اليمن.

ويصل آلاف المهاجرين غير الشرعيين إلى اليمن شهريا من أفريقيا، أغلبهم من الصومال وأثيوبيا، حيث أعلنت منظمة الهجرة مؤخراً وصول حوالي 50 ألف مهاجر الى اليمن منذ مطلع العام الجاري.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2022-11-26
16:00 | 2022-11-26
15:30 | 2022-11-26
15:20 | 2022-11-26
15:18 | 2022-11-26
15:00 | 2022-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website