مقتل أكثر من 500 مهاجر أفريقي في اليمن منذ بدء الحرب

Advertisement

كتب موقع سكاي نيوز: قال تقرير أممي إن أكثر من 500 من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين، قتلوا في اليمن منذ اندلاع الحرب.وقالت منظمة الهجرة الدولية، في تقرير حديث لها عن ضحايا الهجرة غير المشروعة منذ العام 2014، إن "أكثر من 50 ألف شخص حول العالم فقدوا حياتهم أثناء رحلات الهجرة منذ أن بدأ مشروع المهاجرين المفقودين في توثيق الوفيات عام 2014".وذكرت المنظمة في تقريرها أن ما لا يقل عن 522 شخصا وصلوا من القرن الأفريقي لقوا حتفهم في اليمن، غالبيتهم بسبب العنف.وفي آذار من العام الماضي قتل وأصيب المئات من المهاجرين الأفارقة في مجزرة حرق ارتكبتها جماعة الحوثي في أحد مراكز الاحتجاز بالعاصمة صنعاء.