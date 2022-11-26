الحرس الثوري الإيراني يرسل تعزيزات للحدود الغربية المشتركة مع العراق

أعلنت القوات البرية للحرس الثوري أنها قامت بتعزيز قواتها في الشريط الحدودي بالمحافظات الغربية والشمالية الغربية من البلاد.

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وأوضح قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني العميد محمد باكبور قائلا: "عقب تحركات الجماعات الإرهابية والانفصالية المناهضة لإيران في شمال غرب البلاد وخلق الفوضى وانعدام الأمن في بعض المناطق، قامت القوات البرية للحرس الثوري بتعزيز قواتها في الشريط الحدودي بالمحافظات الغربية والشمالية الغربية من البلاد، وستواصل بحزم مواجهة عوامل انعدام الأمن في المنطقة بالتعاون مع سكان المنطقة الغيارى".وأضاف العميد باكبور: "بعض الوحدات المدرعة والقوات الخاصة التابعة للقوات البرية تتجه حاليا إلى المحافظات الحدودية في غرب وشمال غرب البلاد".وأكمل: "إن هذا الإجراء الذي تقوم به القوة البرية لحرس الثورة هو تعزيز الوحدات المتمركزة على الحدود ومنع تسلل الجماعات الإرهابية التابعة للجماعات الانفصالية المتمركزة في إقليم شمال العراق".