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إضراب عمال وسائل النقل بسبب الأجور في بريطانيا

Lebanon 24
26-11-2022 | 11:59
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قالت نقابة عمال السكك الحديدية والبحرية والنقل، السبت، إن عمال النظافة سيصبحون أحدث مجموعة من العاملين في قطاع النقل في بريطانيا تضرب عن العمل بسبب الأجور، مما يفاقم موجة من الإضرابات العمالية التي تجتاح البلاد.
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وأضافت النقابة أن أعضاءها من عمال النظافة على مستوى شبكة النقل، أجروا تصويتا بالموافقة على أول إضراب لهم على مستوى البلاد.

وقالت إن أكثر من ألف عامل نظافة من العاملين بعقود لحساب شركات تقدم خدمات إدارة المرافق مؤهلون للمشاركة في الإضراب.

وجاء الإعلان في الوقت الذي بدأ فيه سائقون عاملون لدى 11 من مشغلي القطارات البريطانيين إضرابا عن العمل اليوم السبت في إطار خلاف مستمر بشأن الأجور، حسبما ذكرت نقابة مهندسي القاطرات ورجال الإطفاء (أسليف).

وترغب نقابة عمال السكك الحديدية والبحرية والنقل في أن تصل أجور عمال النظافة إلى 15 جنيها إسترلينيا (18.14 دولار) في الساعة، مع إجازات مرضية مدفوعة الأجر، وعطلات مستحقة ومعاشات تقاعدية أفضل.

وسيتم الإعلان عن أيام الإضراب الأسبوع المقبل.

وتواجه بريطانيا اضطرابات عمالية واسعة النطاق في الفترة التي تسبق عطلة العام الجديد وحتى يناير كانون الثاني، إذ يلجأ العاملون الذين يعانون بسبب تضخم في خانة العشرات إلى الإضراب للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل.

ويشارك عمال السكك الحديدية والعاملون في التمريض والأطباء والمعلمون، وكذلك العاملون في خدمات الطوارئ والخدمات البريدية والاتصالات في الإضرابات العمالية أو يخططون للمشاركة.
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