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رئيسة تايوان تتنحى عن زعامة الحزب الحاكم

Lebanon 24
26-11-2022 | 12:30
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استقالت رئيسة تايوان تساي إينج-وين، السبت، من منصبها كزعيمة للحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم، متحمّلة المسؤولية عن "الأداء الضعيف" في الانتخابات المحلية التي أجريت.

وكان الحزب الحاكم أقرّ بخسارته منصب رئيس بلدية العاصمة تايبيه.
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رئيسة تايوان

تساي إينج-وين

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