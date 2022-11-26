رئيسة تايوان تتنحى عن زعامة الحزب الحاكم

استقالت رئيسة تايوان تساي إينج-وين، السبت، من منصبها كزعيمة للحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم، متحمّلة المسؤولية عن "الأداء الضعيف" في الانتخابات المحلية التي أجريت.



وكان الحزب الحاكم أقرّ بخسارته منصب رئيس بلدية العاصمة تايبيه.

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