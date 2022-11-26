الصين: نتيجة انتخابات تايوان تظهر أن الشعب ينشد السلام

قالت الحكومة الصينية، السبت، إن نتائج الانتخابات المحلية في تايوان "كشفت أن الرأي العام السائد في الجزيرة ينشد السلام والاستقرار والحياة الطيبة" بعد أداء سيء للحزب الديمقراطي التقدمي في الحكم.



وذكر مكتب شؤون تايوان الصيني، في بيان نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن "الصين ستواصل العمل مع شعب تايوان لتعزيز العلاقات السلمية ومعارضة استقلال تايوان والتدخل الأجنبي بحزم".

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