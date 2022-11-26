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عربي-دولي

روسيا: إطلاق سراح 9 جنود روس في عملية تبادل أسرى مع أوكرانيا

Lebanon 24
26-11-2022 | 13:30
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قالت وزارة الدفاع الروسية، إن عملية لتبادل الأسرى مع أوكرانيا أدت إلى إطلاق سراح 9 جنود روس أسرتهم أوكرانيا.
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