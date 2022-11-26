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عربي-دولي

أردوغان: عازمون على إبقاء حدودنا آمنة من خلال العمليات العسكرية

Lebanon 24
26-11-2022 | 14:30
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نقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله، السبت، إن بلاده عازمة على إبقاء حدودها آمنة من خلال عملياتها العسكرية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تجري فيه أنقرة عملية عسكرية شمال العراق وسوريا، رداً على التفجير الذي شهدته مدينة إسطنبول في وقت سابق هذا الشهر، وأوقع ضحايا وجرحى.
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وتتهم تركيا حزب العمال الكردستاني و"وحدات حماية الشعب" الكردية بالوقوف وراء التفجير، ولكنهما نفيا أي صلة لهما به.
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