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بغداد تتفق مع طهران على مواصلة الاجتماعات بشأن الملف الأمني

Lebanon 24
26-11-2022 | 15:00
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أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والسفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق، السبت، مواصلة الاجتماعات بين بغداد وطهران للتنسيق في الملف الأمني بـ"الشكل الذي يحفظ سيادة البلدين ويحقق مصالح الشعبين الصديقين، ويرسّخ أمن المنطقة واستقرارها"، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء في بيان.
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في الآونة الأخيرة شنت إيران غارات بمسيّرات وصواريخ على إقليم كردستان، مستهدفة أحزاباً كردية إيرانية معارضة.
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