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عربي-دولي

ماكرون يُعلّق على مباراة فرنسا - الدنمارك.. ماذا قال؟

Lebanon 24
26-11-2022 | 12:55
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علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر حسابه على "تويتر" على المباراة بين فرنسا والدنمارك ضمن "مونديال 2022"، وقال: "لون العالم يرقص فرحاً بعد كلّ هدفٍ تحرزونه لذا فلنرقص فرحاً سوياً ومرّة أخرى "هيّا أيّها الزرق".
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