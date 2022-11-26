ماكرون يُعلّق على مباراة فرنسا - الدنمارك.. ماذا قال؟

علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر حسابه على "تويتر" على المباراة بين فرنسا والدنمارك ضمن "مونديال 2022"، وقال: "لون العالم يرقص فرحاً بعد كلّ هدفٍ تحرزونه لذا فلنرقص فرحاً سوياً ومرّة أخرى "هيّا أيّها الزرق".

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