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عربي-دولي

واشنطن: الاتفاق الفنزويلي "مرحلة مهمة في الاتجاه السليم"

Lebanon 24
26-11-2022 | 16:59
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أشادت الولايات المتحدة، السبت، بالاتفاق بين السلطة والمعارضة في فنزويلا والذي وقع في مكسيكو، واعتبر مسؤول أميركي رفيع أنه "مرحلة مهمة في الاتجاه السليم".

وقال المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته: "ننضم إلى المجتمع الدولي الذي رحب باستئناف المفاوضات".
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