إيطاليا.. ضحية ومفقودون في أمطار غزيرة بجزيرة إيسكيا

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لقيت امرأة حتفها فيما لا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين إثر تساقط أمطار غزيرة تسببت في انزلاق تربة في جزيرة إيسكيا الإيطالية، السبت، حسبما أعلن مسؤول محلي.واجتاحت موجة من الأوحال والركام بلدة كازاميشيولا تيرمي الصغيرة في ساعة مبكرة وغمرت منزلاً، وجرفت سيارات وصولاً إلى البحر، حسبما ذكرت تقارير إعلامية وأجهزة الطوارئ.وقال محافظ نابولي كلاوديو بالومبا، في مؤتمر صحافي، إن الضحية الأولى امرأة عثر عناصر الإنقاذ على جثتها، مشيراً إلى أن عدداً من الأشخاص الذي أعلن فقدانهم في وقت سابق، عُثر عليهم وهم بخير، من بينهم عائلة لديها رضيع، لكن نحو 10 أشخاص لا يزالوا، حتى منتصف فترة بعد الظهر، في عداد المفقودين.