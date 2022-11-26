سقوط 4 جنود و3 مدنيين في هجومين في بوركينا فاسو

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سقط 4 جنود، الجمعة، في انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في شمال بوركينا فاسو، فيما أودى هجوم آخر بحياة 3 مدنيين في شمال شرق البلاد، وفق ما أفاد الجيش ومصدر أمني.وقال الجيش، في بيان، إنّ "حادثاً بعبوة ناسفة وقع الجمعة على محور بورزانجا-كونجوسي عند عودة مهمّة حراسة من جيبو" عاصمة إقليم سوم.وأضاف: "تسبّب هذا الحادث للأسف في خسارة 4 من مقاتلينا الشجعان. أحد الجرحى تمّ إجلاؤه بشكل عاجل، وعولج من قبل الخدمات الصحية التابعة للقوات المسلّحة".والجمعة شهدت مدينة فالانجوتو (شمال-شرق) توغلا لمسلّحين، وفق مصدر أمني، ما أودى بحياة 3 مدنيين.