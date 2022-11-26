إعادة انتخاب رئيس غينيا الاستوائية بعد فوزه بغالبية الأصوات

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قال نائب رئيس غينيا الاستوائية، وهو نجله أيضاً، في تغريدة على تويتر إن والده الرئيس تيودورو أوبيانج نجويما أُعيد انتخابه بعد فوزه بنسبة 95% من الأصوات في الانتخابات التي جرت في 20 نوفمبر.ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة الأمر على الفور.وإذا فاز أوبيانج (80 عاماً) بالفعل فسيتولى فترة رئاسة سادسة ويمدد حكمه، الذي دام 43 عاماً، ويعزز مكانته كأطول الرؤساء بقاء في الحكم في العالم.وتعاقب على الدولة المنتجة للنفط في غرب أفريقيا، التي يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة، رئيسان فقط منذ استقلالها عن إسبانيا في عام 1968. وأطاح أوبيانج بعمه فرانسيسكو ماسياس نجويما في انقلاب عام 1979.