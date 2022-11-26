Advertisement

عربي-دولي

إعادة انتخاب رئيس غينيا الاستوائية بعد فوزه بغالبية الأصوات

Lebanon 24
26-11-2022 | 15:20
A-
A+
Doc-P-1014601-638050980890853705.jpg
Doc-P-1014601-638050980890853705.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال نائب رئيس غينيا الاستوائية، وهو نجله أيضاً، في تغريدة على تويتر إن والده الرئيس تيودورو أوبيانج نجويما أُعيد انتخابه بعد فوزه بنسبة 95% من الأصوات في الانتخابات التي جرت في 20 نوفمبر.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة الأمر على الفور.
Advertisement

وإذا فاز أوبيانج (80 عاماً) بالفعل فسيتولى فترة رئاسة سادسة ويمدد حكمه، الذي دام 43 عاماً، ويعزز مكانته كأطول الرؤساء بقاء في الحكم في العالم.

وتعاقب على الدولة المنتجة للنفط في غرب أفريقيا، التي يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة، رئيسان فقط منذ استقلالها عن إسبانيا في عام 1968. وأطاح أوبيانج بعمه فرانسيسكو ماسياس نجويما في انقلاب عام 1979.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2022-11-27
08:00 | 2022-11-27
07:33 | 2022-11-27
07:33 | 2022-11-27
07:30 | 2022-11-27
07:27 | 2022-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website