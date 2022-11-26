20
o
بيروت
20
o
طرابلس
7
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
7
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"هدفنا أن نصبح أقوى دولة نووية بالعالم"... هذا ما قاله زعيم كوريا الشمالية
Lebanon 24
26-11-2022
|
23:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقلت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأحد، عن زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون قوله إن الهدف النهائي لبلاده هو امتلاك أقوى قوة نووية في العالم.
وأضافت أن تصريحات الزعيم الكوري الشمالي جاءت خلال ترقيته عشرات من ضباط الجيش الذين شاركوا في عملية إطلاق أكبر صاروخ باليستي لدى البلاد في الآونة الأخيرة.
Advertisement
وقال كيم في أمر ترقية الضباط إن بناء القوة النووية يهدف "لحماية كرامة وسيادة الدولة والشعب على نحو يعتمد عليه"، وإن "هدف (بلاده) النهائي هو امتلاك أقوى قوة استراتيجية في العالم، القوة المطلقة التي لم يسبق لها مثيل خلال القرن".
فيما وصف الصاروخ هواسونج-17 بأنه "أقوى سلاح استراتيجي في العالم" وقال إنه يظهر تصميم كوريا الشمالية وقدرتها على بناء أقوى جيش في العالم في نهاية المطاف.
رؤوس نووية
وأضاف كيم أن العلماء في بلده حققوا "طفرة رائعة إلى الأمام في تطوير تكنولوجيا تركيب الرؤوس الحربية النووية على الصواريخ الباليستية"، دون أن يخوض في التفاصيل.
جاء الإعلان بعدما تابع كيم تجربة إطلاق الصاروخ هواسونج-17 الباليستي الجديد العابر للقارات وتعهد بمواجهة التهديدات النووية الأميركية بأسلحة نووية الأسبوع الماضي."العربية"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"فاتورة طارئة" في لبنان وبالدولار.. من سيدفعُها؟
Lebanon 24
"فاتورة طارئة" في لبنان وبالدولار.. من سيدفعُها؟
14:39 | 2022-11-26
26/11/2022 02:39:13
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة.. قاضية ظهرت شبه عارية أثناء جلسة استماع (صور)
Lebanon 24
فضيحة.. قاضية ظهرت شبه عارية أثناء جلسة استماع (صور)
11:00 | 2022-11-26
26/11/2022 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّ لبناني معروف يفوز بجائزة عربيّة.. من هو؟
Lebanon 24
إعلاميّ لبناني معروف يفوز بجائزة عربيّة.. من هو؟
16:26 | 2022-11-26
26/11/2022 04:26:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالليرة.. إليكم كم ستدفعون يومياً لمشاهدة المونديال
Lebanon 24
بالليرة.. إليكم كم ستدفعون يومياً لمشاهدة المونديال
14:00 | 2022-11-26
26/11/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيقوله سماحة السيد لجبران باسيل... نقطة على السطر
Lebanon 24
هذا ما سيقوله سماحة السيد لجبران باسيل... نقطة على السطر
02:00 | 2022-11-27
27/11/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:00 | 2022-11-27
من "تحت الماء".. هكذا أطلق "الناتو" رسائل "قوة" إلى روسيا
08:00 | 2022-11-27
استبدلت الحليب بالشاي لإطعام أطفالها... معاناة السوريين مستمرة!
07:33 | 2022-11-27
استطلاعٌ لمباراة المغرب - بلجيكا.. من سيفوز اليوم؟
07:33 | 2022-11-27
إكتشاف فيروس جديد في الخفافيش... ما هو "Kiwira" وهل ينتشر بين البشر؟
07:30 | 2022-11-27
بالصّورة.. هكذا عرض المنتخب الأميركي "علم إيران" قبل المواجهة المرتقبة!
07:27 | 2022-11-27
زيلينسكي: سعر النفط الروسي ينبغي أن يتراوح بين 30 و40 دولارا للبرميل
فيديو
أخرج شيئا من سرواله الداخلي وأكله.. فيديو لرونالدو ينتشر كالنار في الهشيم شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
أخرج شيئا من سرواله الداخلي وأكله.. فيديو لرونالدو ينتشر كالنار في الهشيم شاهدوا ماذا فعل
02:00 | 2022-11-26
27/11/2022 15:28:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"من أكبر لأصغر وحدة شرفها حقوا شوية دولارات".. ملحن لبنان شهير يُحدث ضجة بتصريحاته عن تنازلات الفنانات! (فيديو)
Lebanon 24
"من أكبر لأصغر وحدة شرفها حقوا شوية دولارات".. ملحن لبنان شهير يُحدث ضجة بتصريحاته عن تنازلات الفنانات! (فيديو)
00:42 | 2022-11-26
27/11/2022 15:28:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنت طالق بالثلاثة".. زوج يطلق زوجته بحفل زفاف ابنته أمام المدعوين شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
"أنت طالق بالثلاثة".. زوج يطلق زوجته بحفل زفاف ابنته أمام المدعوين شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
00:00 | 2022-11-26
27/11/2022 15:28:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact