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عربي-دولي

كيف علّقت الصين على نتائج الانتخابات المحلية في تايوان؟

Lebanon 24
27-11-2022 | 01:00
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اعتبرت حكومة الصين أن نتائج الانتخابات المحلية في تايوان "تكشف أن التوجه الرئيسي للرأي العام في الجزيرة هو للسلام والاستقرار والحياة الهانئة"، وذلك بعد فوز أنصار بكين وهزيمة الحزب الحاكم.

وقال مكتب شؤون تايوان في الصين، في بيان نشرته وكالة الإعلام الرسمية "شينخوا"، إن "بكين ستواصل العمل مع شعب تايوان في توطيد علاقات السلام ومعارضة استقلال الجزيرة والتدخل الأجنبي بحزم".
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وأرجع البيان سبب هزيمة الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان بالانتخابات إلى ما وصفه بـ"أداء هزيل" في الحكم خلال الفترة الأخيرة.

وأدلى الناخبون بأصواتهم لاختيار رؤساء بلديات وقضاة ومسؤولين آخرين في 22 مدينة ومقاطعة، في الانتخابات التي اعتبرتها رئيسة تايوان تساي إينج-وين في وقت سابق "فرصة لإظهار تصميم تايوان وعزمها على الدفاع عن الحرية والديمقراطية للمجتمع الدولي"، في وقت تشدد بكين الضغوط على الجزيرة.

غير أن الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم (دي بي بي) خسر 4 بلديات رئيسية من 6 شملتها الانتخابات، منها العاصمة تايبيه.

وأعلنت رئيسة تايوان استقالتها من زعامة الحزب الحاكم بعد  تكبده خسارة في الانتخابات المحلية، السبت، فيما رسخ حزب المعارضة المقرب من بكين موقعه.

وبحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس"، قالت إينج-وين، التي ستبقى حتى عام 2024 رئيسة للجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، إن "نتائج الانتخابات لم تأت كما توقعنا.. أتحمل كل المسؤولية واستقيل فوراً من رئاسة الحزب".

وتداركت: "لكن لا وقت للشعور بالحزن، يجب أن ننهض بعد السقوط.. لا مجال للتردد بالنسبة لتايوان في مواجهة الوضع الدولي الحالي والتحديات المستقبلية".
المصدر: الشرق
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