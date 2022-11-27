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روسيا: واشنطن تواصل تطوير قدرات أسلحتها البيولوجية

Lebanon 24
27-11-2022 | 01:30
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اتهمت وزارة الدفاع الروسية، واشنطن بمواصلة تطوير قدرات أسلحتها البيولوجية.

وقال قائد قوات الحماية من الأسلحة الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كيريلوف إن مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون،  شارك في إعداد وثيقة لإنتاج أسلحة بيولوجية لتحديث الجيش الأميركي.
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كما أوضح أن بولتون يرى أنه من خلال هذا البرنامج يضمن قيادة وسيطرة الولايات المتحدة على العالم.

وأضاف كيريلوف أن "الدراسات الجارية في الولايات المتحدة لتعزيز خصائص الكائنات المجهرية المسببة للأمراض، تجعلنا نعيد النظر والتفكير في تصريحات مسؤولي الإدارة الأميركية عن مواجهة التهديدات البيولوجية، ومنهم جون بولتون، الذي عمل مستشارا للأمن القومي".

جاء ذلك، بعدما جددت روسيا أمس الخميس اتهامها لأوكرانيا بإجراء تجارب بيولوجية عسكرية، برعاية وتوجيه أميركي.

وفي مؤتمر صحافي الخميس الفائت، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن لدى بلاده كافة الأدلة على التجارب البيولوجية العسكرية التي تجريها كييف.
المصدر: العربية
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