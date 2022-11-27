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بدء "التصويت المبكر" في جولة الإعادة لحسم مقعد الشيوخ بولاية جورجيا

Lebanon 24
27-11-2022 | 02:00
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توافد الناخبون في ولاية جورجيا على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بمجلس الشيوخ، مستغلين يوماً إضافياً للتصويت بسبب دعوى قضائية رفعها السيناتور الديمقراطي رافائيل وورنوك ضد الجمهوري هيرشل ووكر.
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وفي أكثر من 20 مقاطعة في جميع أنحاء الولاية، خرج آلاف الناخبين من كلا الحزبين للتصويت، وانتظر البعض لساعات في طوابير ممتدة حول المبنى للحصول على فرصة للإدلاء بأصواتهم في وقت مبكر في جولة الإعادة في 6 كانون الأول حسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

وذكر مكتب سكرتير الولاية أن ما لا يقل عن 70 ألف شخص صوتوا السبت، فيما اجتذب اليوم الأول من التصويت المبكر للانتخابات العامة 79 ألفاً و 682 شخصاً، وهو ما يزيد عن ضعف عدد الناخبين في عام 2018، ويستمر التصويت المبكر حتى الجمعة المقبل.
المصدر: الشرق
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