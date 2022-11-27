اي تأثير لتحديد سعر النفط الروسي على عائدات موسكو؟

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تدرس مجموعة الدول السبع وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي يتراوح بين 65 دولارًا و 70 دولارًا للبرميل، لكن المحللين يقولون إنه لن يكون له على الأرجح تأثير كبير على عائدات موسكو النفطية حتى لو تمت الموافقة عليها.وبحسب شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، "إن الأسعار عند هذه المستويات قريبة مما تدفعه الأسواق الآسيوية حاليًا لروسيا، والتي تخضع "لخصم كبير"، كما قال نائب رئيس أبحاث الغاز والغاز الطبيعي المسال في وود ماكينزي، ماسيمو دي أودواردو. وأضاف: "هذه المستويات من الخصومات تتماشى بالتأكيد مع الخصومات الموجودة بالفعل في السوق... إنه شيء لا يبدو أنه سيكون له أي تأثير على موسكو على الإطلاق إذا كان السعر مرتفعًا جدًا". وقد هددت روسيا بأنها لن تزود الدول التي تضع وتؤيد سقف الأسعار بالنفط. وقال فيفيك دهار، مدير أبحاث التعدين وسلع الطاقة من بنك الكومنولث الأسترالي، "نظرًا لأن النفط الروسي (الأورال) يتم تداوله عند 60 إلى 65 دولارًا للبرميل، فإن الحد الأقصى للسعر المقترح قابل للتكيف بالفعل في ظل ظروف السوق السائدة"."وتابعت الشبكة، "قال في مذكرة يوم الخميس إن شحنات النفط الروسية الحالية تواجه قدرًا ضئيلاً من الاضطراب من جانب الاتحاد الأوروبي الذي ينفي خدمات الشحن والتأمين.ووافق على أن الحد الأقصى للسعر الذي تمت مناقشته لن يؤثر كثيرًا أو يردع موسكو في حربها ضد أوكرانيا. وأضاف أن "صادرات النفط الروسية المنقولة بحرا زادت إلى الصين والهند وتركيا على حساب الاقتصادات المتقدمة في أعقاب حرب أوكرانيا". في الواقع، قال إن سقف السعر الذي تمت مناقشته كان أعلى مما كانت تتوقعه الأسواق. وقال دهار: "أغلقت أسعار النفط على انخفاض خلال الليل بعد أن ناقش الاتحاد الأوروبي حدًا أقصى لسعر النفط الروسي بين 65 و70 دولارًا للبرميل، وهو نطاق سعري أعلى من المتوقع في الأسواق وعند مستويات من شأنها أن تقلل من مخاطر تعطل عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على شحنات النفط الروسية"."وأضافت الشبكة، "كان هناك شك مماثل بشأن سقف الاتحاد الأوروبي المقترح لأسعار الغاز الطبيعي. واجتمعت العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول فاعلية وضع حد أقصى للأسعار عند 275 يورو لكل ميغاواط / ساعة، حيث قال البعض إنه ليس من الواقعي إبقاء أسعار الغاز عند هذه المستويات المرتفعة لفترة طويلة.ويسعى الاتحاد لوقف ارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات خيالية حيث يعاني المستهلكون بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة. يتعين على صانعي السياسات في مجموعة الدول الصناعية السبع أن يتعاملوا مع عملية توازن صعبة. وقال بافيل مولشانوف محلل الطاقة لدى ريموند جيمس، إنه إذا كانت الأسعار مرتفعة للغاية، فستكون بلا معنى ولن يكون لها أي تأثير على روسيا - ولكن إذا كان سقف السعر منخفضًا للغاية، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض فعلي في المعروض من النفط الروسي في السوق العالمية. وأشار مولتشانوف إلى أن الحد الأقصى للسعر المنخفض "يعني المزيد من التضخم، والمزيد من تعاسة المستهلكين، والمزيد من التشديد النقدي". وأضاف: "يبدو لي أن مجموعة السبع ستتخذ مسار عمل آمن نسبيًا".في الأسبوع الماضي، أظهرت بيانات رسمية أن التضخم في المملكة المتحدة قفز إلى أعلى مستوى في 41 عامًا عند 11.1٪ في تشرين الأول، وهو أعلى من المتوقع، حيث استمرت أسعار الطاقة، من بين عوامل أخرى، في الضغط على الأسر والشركات".وبحسب الشبكة، "إذا وافق أعضاء الاتحاد الأوروبي على الحد الأقصى المقترح، يتوقع دهار أن ينخفض سعر النفط إلى أقل من 95 دولارًا للبرميل في الربع الأخير من عام 2022. ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف بعد ظهر يوم الجمعة بتوقيت آسيا. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.35٪ لتصل إلى 85.64 دولارًا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت الأميركي بنسبة 0.55٪ إلى 78.37 دولارًا للبرميل. وقال: "تفترض توقعاتنا للأسعار أن عقوبات الاتحاد الأوروبي المصحوبة بسقف لأسعار النفط الروسي ستؤدي إلى انقطاع كافي للإمدادات لتعويض مخاوف النمو العالمي المستمرة". وفرضت الكتلة الأوروبية عدة جولات من العقوبات على روسيا منذ أن بدأت موسكو حربها غير المبررة على أوكرانيا المجاورة في أواخر شباط".