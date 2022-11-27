اليونان تبني قاعدة طائرات مسيرة أميركية.. ما مواضفاتها؟

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ذكرت صحيفة "بارابوليتيكا" أنه سيتم بناء قاعدة أميركية للطائرات المسيرة في اليونان، بالقرب من مدينة لاريسا.وأشارت الصحيفة إلى أنه "يتم بناء قاعدة للطائرات المسيرة الأميركية على أساس الجناح المقاتل رقم 110 في لاريسا - ستراقب بحر إيجه بأكمله".وفقًا للمقال، تم نشر ثماني طائرات مسيرة متقدمة من سلسلة MQ-9 Reaper. بالإضافة إلى ذلك تتفاوض القوات المسلحة اليونانية لشراء ثلاث طائرات مسيرة من هذا الطراز.وأكد المقال أن أول أربع من هذه الطائرات المسيرة وصلت إلى اليونان مفككة وتم تجميعها في لاريسا، ووصلت التالية جاهزة للقتال من قواعد أميركية أخرى في أوروبا.وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الطائرات المسيرة MQ-9 Reaper يمكن أن تحلق لفترة أطول بكثير من الطائرة التركية Bayraktar TB2، على سبيل المثال، كما أن لديها القدرة على حمل صواريخ جو - أرض وجو - جو.بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه الطائرات المسيرة تتبع عدو محتمل عن طريق إرسال صورة في الوقت الفعلي للميدان إلى مراكز العمليات.