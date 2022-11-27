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عربي-دولي
سوريا.. قصف تركي يطالُ على مواقع "قسد" وتعزيزات عسكرية
Lebanon 24
27-11-2022
|
05:30
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جددت القوات التركية، يوم الأحد، قصفها الجوي والمدفعي على مواقع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في ريف حلب، شمال سوريا.
ونقلت شبكة "سكاي نيوز عربيّة" عن مصادر ميدانية قولها إنّ الطيران التركي المسيّر استهدف بعدة صواريخ مطار منغ العسكري الخاضع لسيطرة (قسد) بريف حلب الشمالي، بالتزامن مع قصف مدفعي للقوات التركية المتمركزة بالقواعد المحيطة بمدينة جرابلس على المواقع العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية في ريف حلب الشرقي.
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وفي سياق متصل، أفادت مصادر خاصة بوصول تعزيزات جديدة للجيش التركي، خلال الساعات الماضية، إلى الأراضي السورية قادمة عبر معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا.
وبحسب المصادر، فقد ضمت التعزيزات التركية 8 شاحنات عسكرية و سبعة دبابات ومدفعية وناقلات جند.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد التهديدات التركية مؤخراً بشن عملية عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مناطق ريف حلب شمال سوريا.
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