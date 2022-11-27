إخماد حريق في منشأة لتكرير النفط بروسيا

اندلع حريق في وقت مبكر من صباح الأحد، في منشأة "أنغارسك" لتكرير النفط في سيبيريا، نجحت فرق الإطفاء في إخماده.

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وقال حاكم منطقة إيركوتسك الروسية، إيغور كوبزيف، إن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات ولم يتأثر العمل في المنشأة، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز".والمنشأة، أحد أكبر مصانع تكرير النفط في سيبيريا، مملوكة لشركة "أنغارسك" للبتروكيماويات.و"أنغارسك" تابعة لروسنفت، أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا، وتقع بالقرب من بحيرة بايكال في جنوب سيبيريا.