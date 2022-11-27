تصريحٌ خطير.. مسؤول إسرائيلي يُحرّض على قتل الفلسطينيين!

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حرض وزير الأمن الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الإسرائيليين على إطلاق النار تجاه أي فلسطيني يلقي زجاجة مولوتوف.ووفقا لإذاعة "كان" الإسرائيلية، فإن إيتمار بن غفير أدلى بتصريح قال فيه: "يجب إطلاق النار على كل فلسطيني يحمل أو يلقي زجاجة مولوتوف".وأكد بن غفير أنه سيعمل على تغيير تعليمات إطلاق النار تجاه الفلسطينيين، واصفاً التعليمات الحالية بـ "الغبية".ولفت إلى أنه "سيفعل كل ما بوسعه لإيقاف ما وصفها بـ "السياسات العنصرية" تجاه اليهود في الحرم القدسي الشريف.وأشار بن غفير إلى سعيه لشرعنة البؤر الاستيطانية، مؤكداً أنه في غضون الأشهر المقبلة سيكون هنالك الكثير من التغيرات في هذا الملف.ونوّه إلى مشروع قانون سيعرض على الكنيست، ينص على ترحيل عوائل كل من ينفذ عمليات مسلحة ضد الإسرائيليين.وفي وقت سابق، دعا، إيتمار بن غفير، رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، الحكومة الإسرائيلية إلى استئناف سياسة الاغتيالات، ووقف تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية.وأعلن "موقع واي نت" الإسرائيلي، في وقت سابق عن توقيع حزب الليكود بزعامة نتنياهو، وحزب بن غفير لاتفاق ينص على إعطاء بن غفير صلاحيات موسعة كوزير للأمن الداخلي الإسرائيلي في حكومة نتنياهو الجديدة.