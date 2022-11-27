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عربي-دولي

اعتقالات في الضفة.. ومستوطنون يقتحمون الأقصى (صور)

Lebanon 24
27-11-2022 | 06:15
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شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد، حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع اقتحام عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن أنس مجدي غزال (20 عاما)، من مكان عمله في مخبز بمنطقة وادي الهرية، جنوبي الخليل، وأحمد شيحة، من بلدة عناتا في القدس، وعلي كاظم عبد السلام وأحمد نعمان أبو نعيم، من قرية المغير في رام الله، ومجاهد نعيم أبو سرحان من بلدة العبيدية في بيت لحم.
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وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد أحمد رحال من قرية عرابة جنوب المحافظة أثناء تواجده في قرية برطعة جنوب غربي المدينة.

وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مراد كعبي عقب اقتحام منزله في مخيم بلاطة شرق المدينة، أما في القدس المحتلة فقد اعتقل الاحتلال طفلين من باب العامود بالقدس بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح.

من جهة أخرى، استهدف مقاومون الليلة الماضية وفجر الأحد مواقع لقوات الاحتلال بالرصاص والعبوات المتفجرة في نابلس وجنين.

وأعلن مقاومون تنفيذ عمليات إطلاق نار منفصلة ضد نقطة عسكرية لقوات الاحتلال على جبل عيبال شمالي نابلس، وأخرى صوب حاجز الجلمة شمالي جنين.

وفي القدس المحتلة، اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، الأحد، وأدوا طقوسا تلمودية بحراسة من قوات الاحتلال.
 


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