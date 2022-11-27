لماذا أصبح الذكاء الاصطناعي الشغل الشاغل لهنري كيسنجر؟

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ذكر موقع "الجزيرة" أنّ الكاتب في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية ديفيد إغناشيوس، يقول إن هنري كيسنجر أحد أبرز رجال الدولة والإستراتيجيين في العالم، الذي قضى معظم حياته المهنية يفكر في مخاطر الأسلحة النووية، أصبح في سن الـ99 مهووسا بمخاطر حديثة للغاية، وهي مخاطر الذكاء الاصطناعي على البشر.ونقل الكاتب في مقال له في الصحيفة عن كيسنجر قوله إن القوة التدميرية للذكاء الاصطناعي يمكن أن تكون أقوى من أكبر قنبلة نووية، ووصف هذا الذكاء بأنه الحدود الجديدة للحد من التسلح، محذرا من أنه إذا لم تجد القوى الرئيسية طرقا للحد من الوصول إليه، فإنه ببساطة سيتحول إلى سباق مجنون ليتسبب في كوارث كبيرة للبشر.وحذر كيسنجر أيضا من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تحوّل الحرب إلى لعبة شطرنج أو غيرها من الألعاب الإستراتيجية، لأنها قادرة على القيام بحركات لن يفكر فيها أي إنسان، ولكن لها عواقب وخيمة، وتتوصل إلى استنتاجات ربما لا يتوصل إليها البشر و"علينا أن نعيش في عالمها".