Advertisement

عربي-دولي

مصر.. سقوط طائرة حربية ونجاة طاقمها

Lebanon 24
27-11-2022 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1014714-638051522053160208.jpg
Doc-P-1014714-638051522053160208.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية، عقيد أركان حرب غريب غريب، سقوط طائرة مقاتلة ونجاة طاقمها.

وجاء في بيان على الصفحة الرسمية للمتحدث، أنه "في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية، الأحد، سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب".
Advertisement

وأوضح أن الحادث وقع "نتيجة عطل فني"، لافتا إلى "نجاة طاقمها دون حدوث أي أضرار بمنطقة سقوط الطائرة" .

وأضاف البيان أنه "العمل جار على اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2022-11-27
08:30 | 2022-11-27
08:00 | 2022-11-27
08:00 | 2022-11-27
07:33 | 2022-11-27
07:33 | 2022-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website