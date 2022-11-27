روسيا تقصف خيرسون.. والجيش الأوكراني يتصدّى

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أعلن حاكم مقاطعة خيرسون الأوكراني أن القوات الروسية قصفت منطقة خيرسون 54 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما قالت هيئة أركان الجيش الأوكراني أن قواتها تصدت لمحاولات تقدم روسية قرب 5 مستوطنات في الدونباس شرقي أوكرانيا.وقال حاكم مقاطقة خيرسون الأوكراني، ياروسلاف يانوشيفيتش، اليوم الأحد، إن القوات الروسية قصفت منطقة خيرسون 54 مرة خلال اليوم الماضي، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين، من بينهم طفل.وأشار يانوشفيتش إلى أنّ روسيا استهدفت "عمداً" البنية التحتية المدنية والمدنيين.وأشار إلى تضرر عددا من المباني السكنية ومؤسسة تعليمية من جراء القصف، بينما تعرضت 8 قرى مجاورة للقصف.وقال يانوشيفيتش إن "القوات الروسية تواصل استخدام أساليب الإرهاب".ووفقا لرئيس مجلس مدينة خيرسون هالينا لوهوفا فإنه خلال الفترة ما بين 20 و25 تشرين الثاني، قتل ما لا يقل عن 15 شخصًا في قصف روسي استهدف مدينة خيرسون، بينهم طفل، بينما أصيب 35 شخصًا، وفقا.من ناحية ثانية، أعلنت هيئة أركان الجيش الأوكرانية أن الجيش الأوكراني تصدى لمحاولات تقدم القوات الروسية قرب 5 مستوطنات في الشرق.وأفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الأوكرانية صدت خلال اليوم الماضي هجمات روسية بالقرب من "ستلماخيفكا" في مقاطعة لوغانسك، وبيلوغوريفكا ومارينكا وفيركنوكاميانسك وسبيرن في مقاطعة دونيتسك.وقالت هيئة الأركان إن الجيش الأوكراني ضرب مركزين للقيادة، و11 مركزًا روسيًا للمعدات والأفراد العسكريين، و"موقعا استراتيجيا آخر" للجيش الروسي خلال نفس الفترة.وعلى صعيد آخر، قالت الإدارة العسكرية في مدينة كييف اليوم الأحد إن الكهرباء والمياه والتدفئة وخدمة الهاتف الخلوي "تمت استعادتها بالكامل تقريبا" في العاصمة كييف، بعد أن وصلت أعمال الإصلاح في شبكة الكهرباء إلى مرحلتها النهائية.وأشارت الإدارة العسكرية إلى أن معظم سكان كييف بات بمقدرهم الحصول على الكهرباء في المنزل اعتبارًا من صباح اليوم.