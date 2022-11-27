18
o
بيروت
18
o
طرابلس
4
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
18
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
4
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
احتجاجات في بكين.. ما السبب؟
Lebanon 24
27-11-2022
|
09:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
شارك مئات الطلاب من جامعة تسينغهوا في بكين، الأحد، في تظاهرة احتجاجاً على الإجراءات الصارمة التي تطبقها السلطات لمكافحة وباء كوفيد-19، على ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويأتي هذا الاحتجاج في أعقاب تظاهرة خرجت ليل السبت إلى الأحد في جامعة بكين وأخرى مماثلة في شنغهاي ومدن عدة في الصين، ضد التدابير الصحية الصارمة السارية في البلاد.
Advertisement
وقال طالب بالجامعة المرموقة "عند الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، بدأ الطلاب في رفع لافتات عند مدخل المطعم الجامعي ثم انضم إليهم تباعاً مزيد من الأشخاص".
ونقلت "فرانس برس" عن الطالب قوله "الآن هناك ما بين 200 و300 شخص".
واشار إلى أن طالبة بدأت بحمل ورقة بيضاء، في تصرف أصبح احتجاجاً رمزياً على الرقابة في الصين، وانضمت إليها نساء أخريات.
وأضاف الشاهد: "أدينا النشيد الوطني ونشيد الأممية وهتفنا ’ الحرية ستنتصر‘، لا لاختبارات الـ’بي سي آر‘، ’نريد طعاماً‘، ’لا للإغلاق، نريد الحرية‘".
وتم تداول مقاطع فيديو على الإنترنت تظهر حشدا أمام مطعم الجامعة، يلتف حول متحدث يصرخ قائلاً "إنها ليست حياة طبيعية، لقد سئمنا، حياتنا لم تكن كذلك من قبل".
وتلتزم الصين بسياسة صفر كوفيد حتى في الوقت الذي يحاول فيه معظم العالم التعايش مع فيروس كورونا. وعلى الرغم من أن عدد الإصابات بالصين تعتبر منخفضة طبقا للمعايير العالمية، فقد سجلت الإصابات مستويات قياسية لأيام مع إعلان السلطات الصحية تسجيل ما يقرب من 40 ألف إصابة يوم السبت.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"فاتورة طارئة" في لبنان وبالدولار.. من سيدفعُها؟
Lebanon 24
"فاتورة طارئة" في لبنان وبالدولار.. من سيدفعُها؟
14:39 | 2022-11-26
26/11/2022 02:39:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء... هذه المدارس أعلنت التعطيل غداً
Lebanon 24
بالأسماء... هذه المدارس أعلنت التعطيل غداً
10:41 | 2022-11-27
27/11/2022 10:41:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيقوله سماحة السيد لجبران باسيل... نقطة على السطر
Lebanon 24
هذا ما سيقوله سماحة السيد لجبران باسيل... نقطة على السطر
02:00 | 2022-11-27
27/11/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّ لبناني معروف يفوز بجائزة عربيّة.. من هو؟
Lebanon 24
إعلاميّ لبناني معروف يفوز بجائزة عربيّة.. من هو؟
16:26 | 2022-11-26
26/11/2022 04:26:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعتداء على فندق شهير في بيروت... الأشقر: عمل وحشي وبربري
Lebanon 24
الإعتداء على فندق شهير في بيروت... الأشقر: عمل وحشي وبربري
05:21 | 2022-11-27
27/11/2022 05:21:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:30 | 2022-11-27
نجاة وزير البيئة الصومالي من تفجير هز مقديشو
14:00 | 2022-11-27
لماذا تمنع أميركا منتجات تكنولوجية صينية؟
13:30 | 2022-11-27
رئيس الوزراء العراقي يزور إيران الاثنين
13:00 | 2022-11-27
بابا الفاتيكان يحث الإسرائيليين والفلسطينيين على السعي للحوار
12:30 | 2022-11-27
أوكرانيا تعلن استعادة نحو 80% من احتياجات استهلاك الكهرباء
12:00 | 2022-11-27
لماذا أصبح الذكاء الاصطناعي الشغل الشاغل لهنري كيسنجر؟
فيديو
أخرج شيئا من سرواله الداخلي وأكله.. فيديو لرونالدو ينتشر كالنار في الهشيم شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
أخرج شيئا من سرواله الداخلي وأكله.. فيديو لرونالدو ينتشر كالنار في الهشيم شاهدوا ماذا فعل
02:00 | 2022-11-26
27/11/2022 21:37:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"من أكبر لأصغر وحدة شرفها حقوا شوية دولارات".. ملحن لبنان شهير يُحدث ضجة بتصريحاته عن تنازلات الفنانات! (فيديو)
Lebanon 24
"من أكبر لأصغر وحدة شرفها حقوا شوية دولارات".. ملحن لبنان شهير يُحدث ضجة بتصريحاته عن تنازلات الفنانات! (فيديو)
00:42 | 2022-11-26
27/11/2022 21:37:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنت طالق بالثلاثة".. زوج يطلق زوجته بحفل زفاف ابنته أمام المدعوين شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
"أنت طالق بالثلاثة".. زوج يطلق زوجته بحفل زفاف ابنته أمام المدعوين شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
00:00 | 2022-11-26
27/11/2022 21:37:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact