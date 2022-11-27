بالصّورة.. هكذا عرض المنتخب الأميركي "علم إيران" قبل المواجهة المرتقبة!

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ويعرض حساب المنتخب الأميركي على "تويتر"، في عدة منشورات، العلم الإيراني بألوانه الخضراء والبيضاء والحمراء فقط وبدون شعار، ومنها الصورة الكبيرة التي تقع في واجهة الحساب (cover photo).وتسنت رؤية الشيء نفسه في منشورات على حسابي المنتخب على فيسبوك وإنستغرام، حيث ظهر حساب نقاط منتخبات المجموعة في مونديال قطر.وغياب الشعار يأتي في حين تتواصل التظاهرات المناهضة للحكومة والمستمرة منذ أشهر في إيران احتجاجا على مقتل مهسا أميني (22 عاما) في 16 أيلول على يد "شرطة الأخلاق".وشهدت الاحتجاجات مقتل ما لا يقل عن 450 شخصا منذ بدايتها، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18000 شخص، وفقا لنشطاء ومنظمات حقوق الإنسان في إيران.ويواجه المنتخب الأميركي نظيره الإيراني، الثلاثاء المقبل، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات لمونديال 2022، وتضم المجموعة أيضا منتخبي إنكلترا وويلز.ولم يرد المنتخب الأميركي على طلب للأسوشيتد برس للتعليق، كما لم يرد مسؤولون إيرانيون أيضا.وكان مدرب المنتخب الأميركي غريغ بيرهالتر أكد، السبت، أن السياسة لن تدخل في مباراة بلاده المصيرية ضد إيران الثلاثاء المقبل، بحسب فرانس برس.وقال بيرهالتر في مؤتمر صحفي إن "الشيء الذي يميز كرة القدم هو أنك تقابل العديد من الأشخاص المختلفين من جميع أنحاء العالم، ويجمعكم الحب المشترك لهذه الرياضة".وستكون المواجهة المنتظرة إعادة لمباراة كأس العالم 1998، والتي فازت بها إيران 2-1 في دور المجموعات.والولايات المتحدة بحاجة للفوز للتأهل للدور الثاني، في حين قد يكون التعادل كافيا لإيران إذا خدمتها نتيجة إنكلترا وويلز، للعبور إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها.