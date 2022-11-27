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إقتصاد

زيلينسكي: سعر النفط الروسي ينبغي أن يتراوح بين 30 و40 دولارا للبرميل

Lebanon 24
27-11-2022 | 07:27
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن سعر النفط الروسي المنقول بحرا ينبغي أن يتراوح بين 30 و40 دولارا للبرميل كحد أقصى، وهو أقل من المستوى الذي اقترحته مجموعة الدول السبع.

وتنقسم حكومات الاتحاد الأوروبي، التي تسعى إلى الحد من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا دون التسبب في صدمة لإمدادات النفط العالمية، بشأن اقتراح مجموعة السبع بفرض حد أقصى يتراوح بين 65 و70 دولارا للبرميل.
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ومن المقرر أن يدخل الحد الأقصى حيز التنفيذ في الخامس من كانون الاول.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي: "نود أن تكون العقوبات فعالة جدا في هذه المعركة، مع حد أقصى عند مستوى 30 إلى 40 دولارا حتى تشعر روسيا بها".

وتتمثل فكرة الحد الأقصى في منع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي في أنحاء العالم إلا إذا تم بيعها بأقل من السعر الذي تحدده مجموعة السبع وحلفاؤها.

وتضغط بولندا وإستونيا وليتوانيا من أجل فرض حد أقصى يقل كثيرا عن مستوى 65 إلى 70 دولارا للبرميل، بينما تريد اليونان وقبرص ومالطا مستوى أعلى.
 
 
(سكاي نيوز)

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