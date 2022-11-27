17
o
بيروت
12
o
طرابلس
3
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
3
o
بشري
17
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
لماذا تمنع أميركا منتجات تكنولوجية صينية؟
Lebanon 24
27-11-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "الجزيرة" أنّه بعد 10 أيام فقط من تأكيد الرئيس الأميركي جو بايدن، عقب لقائه نظيره الصيني شي جين بينغ، أن واشنطن وبكين تستطيعان إدارة اختلافاتهما والحيلولة دون تحوّل المنافسة بينهما إلى صراع، أعلنت السلطات الأميركية حظر المعدّات وخدمات الاتصالات التي تُقدّمها 5 شركات صينيّة.
Advertisement
وكان من بينها شركتا "هواوي" (HUAWEI) و"زد تي إي" (ZTE) وشركات أخرى تنتج أجهزة مراقبة وتكنولوجيا رقمية، كما يشمل القرار الذي اتخذته لجنة الاتصالات الفدرالية الأميركية بالإبقاء على قرارات الحظر المماثلة على منتجات شركات تكنولوجيا اتصالات صينية، وكذا إعادة النظر في التراخيص التي سبق أن منحتها لاستيراد تكنولوجيا معلومات من الصين.
وفي تبريرها لهذا القرار، قالت اللجنة إنه جزء مهم من الإجراءات التي تهدف لحماية الشعب الأميركي من ما سمتها تهديدات للأمن القومي، تُستخدم فيها معدّات اتصالات.
وفي تحليل السياسيين لخطوة واشنطن، تم التشديد على أن بكين تجمع في سياستها بين التكنولوجيا والمعدات وأهدافها العسكرية، وهو تهديد غير مقبول من قبل واشنطن، حسب ما صرح به المستشار السابق بوزارة الدفاع الأميركية ماثيو كرونيغ في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر".
كرونيغ أكد أنه كان حريا بأميركا أن تتخذ هذا القرار منذ سنوات لكنها تأخرت في ذلك، متهما الصين باستخدام تقنياتها من أجل التجسس، مما يجعل الحزب الشيوعي الصيني يطلع على كل البيانات الأميركية واستخدامها لتعطيل الحياة في واشنطن.
كما تمت الإشارة إلى أنه قد حصل تغير كبير في الإستراتيجية التفاعلية التي كانت تعتمدها أميركا، ولكن هذه الإستراتيجية فشلت وعملت واشنطن على تغييرها بعد أن اختار شي للصين مسارا أكثر عدائية، ولذلك تعمل أميركا على أن تكون أكثر تنافسية مع بكين في مجال الاتصالات.
نفي صيني
أما على الجانب الصيني، فقد نفى رئيس الجمعية الصينية للدراسات الدولية فيكتور غاو تهم التجسس الموجهة لبكين، موضحا أن أميركا تعد من أقوى دول العالم، ولكن من خلال مقاربتها غير العادلة التي تمنع التجارة التنافسية، تعطي مؤشرا على الضعف وليس على القوة، ولذلك تعمل على منع معدات صينية رخيصة السعر ولكنها موثوق بها بعد اختبارها من مختلف دول العالم.
يذكر أنه على غرار السياسة التي اتّبعها سلفه دونالد ترامب، اتّخذت إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن موقفًا حازمًا تجاه مصنعي معدات الاتّصالات الصينيين، الذين يُشتبه في أنّهم يتجسسون لصالح بكين.
وقد تعهد الرئيس الأميركي بأنه لن تكون هناك "حرب باردة جديدة" مع الصين بعد اجتماع تصالحي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، كما قال إنه لا يعتقد أن بكين ستغزو تايوان.
وكان ذلك أول اجتماع وجها لوجه بين زعيمي البلدين القويين منذ أن تولى بايدن منصبه، كما ناقش الزعيمان ملفي كوريا الشمالية وغزو روسيا لأوكرانيا في المحادثات التي جرت في بالي، قبل يوم من قمة مجموعة الـ20 في الجزيرة الإندونيسية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالأسماء... هذه المدارس أعلنت التعطيل غداً
Lebanon 24
بالأسماء... هذه المدارس أعلنت التعطيل غداً
10:41 | 2022-11-27
27/11/2022 10:41:05
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال ساعات.. هذا ما سيفعله مصرف لبنان بشأن الدّولار
Lebanon 24
خلال ساعات.. هذا ما سيفعله مصرف لبنان بشأن الدّولار
13:27 | 2022-11-27
27/11/2022 01:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تحرّكات تتحضّر في لبنان.. هذه الجهة تُخطّط لها!
Lebanon 24
تحرّكات تتحضّر في لبنان.. هذه الجهة تُخطّط لها!
13:31 | 2022-11-27
27/11/2022 01:31:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيقوله سماحة السيد لجبران باسيل... نقطة على السطر
Lebanon 24
هذا ما سيقوله سماحة السيد لجبران باسيل... نقطة على السطر
02:00 | 2022-11-27
27/11/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعتداء على فندق شهير في بيروت... الأشقر: عمل وحشي وبربري
Lebanon 24
الإعتداء على فندق شهير في بيروت... الأشقر: عمل وحشي وبربري
05:21 | 2022-11-27
27/11/2022 05:21:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:55 | 2022-11-27
مسلّحون يهاجمون فندقاً لمسؤولين صوماليين
18:38 | 2022-11-27
كيم برفقة ابنته يطلق الصاروخ "الوحش"
18:23 | 2022-11-27
مقتل 7 أشخاص في انهيار أرضي بجزيرة إسكيا الإيطالية
18:00 | 2022-11-27
"بريكست" فاقم نقص الأطباء في بريطانيا
17:53 | 2022-11-27
واشنطن تخفّف حظر النفط عن فنزويلا بعد اتفاق بين السلطة والمعارضة
17:49 | 2022-11-27
أردوغان يدعو للوحدة في مواجهة "الضباع"
فيديو
أخرج شيئا من سرواله الداخلي وأكله.. فيديو لرونالدو ينتشر كالنار في الهشيم شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
أخرج شيئا من سرواله الداخلي وأكله.. فيديو لرونالدو ينتشر كالنار في الهشيم شاهدوا ماذا فعل
02:00 | 2022-11-26
28/11/2022 03:04:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"من أكبر لأصغر وحدة شرفها حقوا شوية دولارات".. ملحن لبنان شهير يُحدث ضجة بتصريحاته عن تنازلات الفنانات! (فيديو)
Lebanon 24
"من أكبر لأصغر وحدة شرفها حقوا شوية دولارات".. ملحن لبنان شهير يُحدث ضجة بتصريحاته عن تنازلات الفنانات! (فيديو)
00:42 | 2022-11-26
28/11/2022 03:04:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنت طالق بالثلاثة".. زوج يطلق زوجته بحفل زفاف ابنته أمام المدعوين شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
"أنت طالق بالثلاثة".. زوج يطلق زوجته بحفل زفاف ابنته أمام المدعوين شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
00:00 | 2022-11-26
28/11/2022 03:04:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact